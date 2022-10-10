Калининградец погасил 3-миллионный долг после ареста доли в квартире

. Фото: Служба судебных приставов

Приставы заставили жителя Калининграда вернуть долг своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина одолжил знакомому 3 млн рублей, однако в оговоренные сроки не получил свои деньги обратно. Решать вопрос пришлось в судебном порядке.

Однако и после решения суда должник не спешил возвращать деньги. Тогда приставы арестовали принадлежащую ему долю в квартире и передали ее на реализацию.

Чтобы оставить недвижимость себе, должник перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор в размере 211 тысяч рублей, назначенный за неисполнение требований в установленные сроки.