В Черняховске безработный оставил собутыльницу без телевизора и пылесоса

В Черняховске местный житель ограбил свою знакомую, с которой перед этим выпивал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

46-летняя дама пригласила в гости 34-летнего безработного уголовника. Когда алкоголь закончился, мужчина предложил продать ее телевизор и продолжить застолье, но получил отказ. Тогда гость просто взял телевизор и пылесос на глазах у хозяйки и ушел.

Полицейские задержали дерзкого грабителя, который признался, что успел продать технику и пропить деньги. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».