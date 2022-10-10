Росгвардия изъяла у калининградцев около 400 единиц оружия с начала года

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

С начала 2022 года сотрудники Росгвардии провели более 16 тысяч проверок обеспечения жителями области сохранности гражданского огнестрельного оружия и патронов. У граждан изъято около 400 единиц оружия и более 300 боеприпасов. Фактически было проверено 97 процентов от общего числа владельцев оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

За выявленные нарушения было составлено более 700 административных протоколов.

По итогам проверок было изъято около 400 единиц оружия и более 300 боеприпасов. При этом 158 единиц оружия были сданы калининградцами добровольно.