Калининградец смошенничал при продаже автомобиля, находившегося в залоге у банка

Жителю Калининграда грозит до 5 лет лишения свободы за мошенничество при продаже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 2018 году горожанин решил продать свой «Пежо», однако «забыл» сообщить покупателю, что автомобиль находится в залоге у банка.

Спустя некоторое время банк забрал свою собственность, и покупатель остался без машины и 245 тысяч рублей, которые он за нее заплатил.

Сотрудники уголовного розыска установили личность недобросовестного продавца. Им оказался 46-летний житель Калининграда, который стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».