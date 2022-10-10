В центре Калининграда грабители раздели прохожего и отобрали у него еду

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителей, напавших на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел ночью на Ленинском проспекте. Двое неизвестных подошли к 51-летнему мужчине, сидевшему на автобусной остановке. Один из них заставил свою жертву отдать пакет с продуктами, ботинки, кепку и куртку, в кармане которой находились 3 тысячи рублей.

Потерпевший обратился к прохожим с просьбой вызвать полицию. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые отвезли его в отделение, чтобы согреться.

Подозреваемого в грабеже задержали в течение получаса. Полицейские обнаружили пьяных злоумышленников на следующей автобусной остановке Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. На грабителя, который был шесть раз судим, завели уголовное дело, сейчас он находится под арестом.