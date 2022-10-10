Синоптики рассказали о погоде на неделю в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на неделю 10-16 октября в Калининграде. На этот раз никаких сюрпризов нас, похоже, не ждет.

Самым теплым днем станет понедельник - сегодня воздух прогреется до +16 градусов. Во вторник на термометрах будет +15, в среду - на градус ниже.

В четверг к нам «вернутся» +15 градусов, и на этом уровне дневные температуры должны продержаться по воскресенье включительно. По ночам за окном будет +5...+8 градусов.

Небольшие дожди Гидрометцентр России ожидает во вторник, среду, субботу и воскресенье. Давление в середине недели будет повышенным - до 768 миллиметров ртутного столба, но затем начнет стремительно падать.