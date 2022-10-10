Священника из Балтийска наградили орденом Мужества

. Фото: Калининградская епархия

Константина Киосева, священника РПЦ из Балтийска, наградили орденом Мужества. Почетную награду священнослужителю вручили на торжественной церемонии, которая прошла в Кронштадтском Морском соборе.

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Иерей Константин Киосев служит в Калининградской епархии, настоятель Патриаршего подворья святого князя Александра Невского в Балтийске. Отмечается, что он «духовно окормляет воинов 336-й бригады морской пехоты».

Награды священнику вручил директор департамента культуры Министерства обороны Артем Горный.

В пресс-службе отметили, что награждены также два священника из Санкт-Петербурга.

«Награды священнослужители получили за исполнение пастырского служения в горячих точках. В том числе они поддерживали моральный дух солдат в Сирийской Арабской Республике и в ходе специальной военной операции», - говорится в сообщении.

Сам Константин Киосев сказал, что задача военного священника – быть рядом, поддерживать веру, укреплять духовные ценности, которые помогают выполнять боевые задачи.