В Калининграде на подводной лодке установили новое акустическое оборудование, чтобы слушать звук двигателя

. Фото: Александр КАТЕРУША

В пятом дизельном отсеке знаменитой калининградской подводной лодки Б-413, которая является одним из самых популярных объектов Музея Мирового океана, установили новое акустическое оборудование.

«Современное акустическое оборудование позволяет посетителям услышать качественный и оглушительный звук настоящего дизельного двигателя и ощутить себя в условиях действующей субмарины», - рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана.

Услышать работу дизеля можно в рамках экскурсий.

Подлодка проекта 641 стала экспонатом музея в 2000 году. Субмарина оснащена 6-цилиндровым дизелем 2Д42М мощностью 1900 лошадиных сил. Масса двигателя составляет 14 т, а уровень шума при его работе достигает 112 дБ.