В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 октября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 10 октября, до 18 часов отключено электричество на улице Дачной, 6, 8. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов отключат холодное водоснабжение на ул. Художественной, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1-3, 5-7, ул. Бассейной, 35а.

До 17 часов отключение холодной воды проведут по следующим адресам:

ул. Каштановая аллея, 147(школа №50),151-155, 174(д/с №17),

ул. Товарная, 1-3,

пер. Товарный,1-3,

пер. Судостроительный, 1-5,

ул. Судостроительная 53, 33-45, 47-49, 36-40, 42-46, 54-58, 64-68, 70-74, 75, 76-80, 82-84, 86-88, 90-92,

пер. Трамвайный, 5.