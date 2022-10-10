В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 октября нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде в понедельник, 10 октября, до 18 часов отключено электричество на улице Дачной, 6, 8. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 16 часов отключат холодное водоснабжение на ул. Художественной, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1-3, 5-7, ул. Бассейной, 35а.
До 17 часов отключение холодной воды проведут по следующим адресам:
ул. Каштановая аллея, 147(школа №50),151-155, 174(д/с №17),
ул. Товарная, 1-3,
пер. Товарный,1-3,
пер. Судостроительный, 1-5,
ул. Судостроительная 53, 33-45, 47-49, 36-40, 42-46, 54-58, 64-68, 70-74, 75, 76-80, 82-84, 86-88, 90-92,
пер. Трамвайный, 5.