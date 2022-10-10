Калининградская команда выиграла домашний тур Высшей лиги по регби-7

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Второй из четырёх этапов клубного чемпионата среди отечественных профессионалов олимпийской дисциплины регби прошел на стадионе «Сельма» в Калининграде. За рейтинговые очки и промежуточный кубок боролись 13 команд из 12 регионов РФ.

Второй тур подряд непобедимым остался калининградский регби-клуб «Балтийский шторм», который выиграл на домашнем поле пять двадцатиминутных матчей, заработав 151 балл и пропустив в пять раз меньше. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Одолев на групповой стадии представителей Подмосковья и Волгограда 10:5 и 48:0, калининградские регбисты на второй день переиграли «Витязь» из Пермского края, «Нарвскую Заставу» из Санкт-Петербурга и татарстанскую «Казань» со счетом 36:0, 28:17 и 29:12. Лучшим игроком в составе чемпионов стал капитан Александр Вознюк, заносивший попытки и забивавший реализации в каждой встрече тура.