Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 10:44

Наехавший на пешехода в Калининграде тракторист попал под уголовку

ДТП произошло на ул. А. Невского
Виктор Сергеев

В Калининграде возбуждено уголовное дело после наезда трактора на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице А. Невского. В районе дома № 51 перед трактором остановилась «Тойота» под управлением 40-летнего водителя, который вышел из машины и встал около заднего бампера. Водитель трактора не успел остановиться и совершил наезд на пешехода, после чего совершил наезд на автомобиль. В результате ДТП потерпевший был госпитализирован с закрытым переломом правой голени.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».