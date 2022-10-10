В Калининграде вандал сломал скульптуру моржа

В Калининграде зафиксировали очередной случай вандализма. На этот раз под горячую руку хулигана попала фигура моржа, установленная на базе закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи» на берегу озера Шенфлиз. Неизвестный пока молодой человек повредил фигуру животного.

Действия вандала попали на записи камер, установленных спортсменами на территории центра плавания. Ролик выложен в группе «Янтарные моржи».

«Вот так некий мастер кунг-фу относится к благоустройству и с пивасом наперевес просто так ломает скульптуру ручной работы. Это сортом чего надо быть, чтоб крушить чужое?» - написали спортсмены.

Моржи надеются, что «проступок невежды не останется безнаказанным».