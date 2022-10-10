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Общество10 октября 2022 15:02

В Калининграде мошенница оставила без жилья четверых человек

Ущерб составил 16 млн рублей
Виктор Сергеев

В Калининграде будут судить участницу преступной группы, обвиняемую в мошенническом хищении квартир общей стоимостью свыше 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. 33-летняя женщина, ее супруг и их знакомые знакомились с местными жителями, которые вели асоциальный образ жизни и имели в собственности жилье.

«Обвиняемая и ее сообщники входили в доверие к потерпевшим, покупали им спиртное и продукты, а также угрожали им. Участники преступной группы склоняли потерпевших к заключению договоров купли-продажи и договоров дарения квартир, обещая приобрести им в дальнейшем другое жилье», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В результате к обвиняемой перешли права собственности на 5 квартир. Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается.