В Калининграде мошенница оставила без жилья четверых человек

В Калининграде будут судить участницу преступной группы, обвиняемую в мошенническом хищении квартир общей стоимостью свыше 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. 33-летняя женщина, ее супруг и их знакомые знакомились с местными жителями, которые вели асоциальный образ жизни и имели в собственности жилье.

«Обвиняемая и ее сообщники входили в доверие к потерпевшим, покупали им спиртное и продукты, а также угрожали им. Участники преступной группы склоняли потерпевших к заключению договоров купли-продажи и договоров дарения квартир, обещая приобрести им в дальнейшем другое жилье», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В результате к обвиняемой перешли права собственности на 5 квартир. Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается.