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Общество10 октября 2022 15:08

В Полесске экс-начальника отдела ГИБДД будут судить за взятку в 16 тысяч

Виктор Сергеев
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Фото: архив "КП"

В Полесске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врио начальника отделения ГИБДД, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, за взятку в размере 16 тысяч рублей полицейский обеспечил выдачу положительного заключения по результатам технического осмотра автобусов, принадлежащих местной организации.

В ходе предварительного расследования мужчина в полном объеме признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Полесский районный суд для рассмотрения по существу.