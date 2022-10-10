На Куршской косе 7 км велодорожки подготовили для покрытия специальным бетоном

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» продолжается строительство велодорожки. Сейчас рабочие готовят основание будущей трассы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе нацпарка.

- Созданию твердого покрытия из стеклофибробетона предшествует длительная подготовка. Уже подготовлено несколько километров трассы: 6 км от Лесного в сторону КПП и 1 км от лагеря «Алые паруса» в сторону Визит-центра», - сообщили в пресс-службе.

«Подушка» на которую уложат стеклофибробетон, состоит из нескольких слоев песка и щебеночно-песчаной смеси, а также геотекстильного нетканого полотна.

- Рабочие ставят опалубку под заливку и ждут дополнительную технику. Как только она придет, стеклофибробетоном покроют весь подготовленный участок. После заливки – шлифовка и нанесение компенсационных швов. Процесс контролируется «Стройконтролем», - отметила пресс-секретарь НП «Куршская коса» Ольга Большакова.

Уже после всех строительных работ по обеим сторонам от дорожки склоны засеют травой.

В начале октября сообщалось о том, что первые 100 квадратных метров велодорожки на территории Куршской косы в стадии готовности.

Реализовывать проект по строительству велосипедной дорожки на Куршской косе стали в августе. Строительство началось у границы поселка Лесного и пройдет в три этапа. Первый этап будет включать участок от поселка Лесного до Зеленоградска, второй этап – от Лесного до Рыбачьего, третий этап – от Рыбачьего до Морского. Сдача готового объекта запланирована на конец 2023 года.

Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина – 44 километра. Она будет проходить в 15-20 метрах от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск - Морское с правой стороны. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги.