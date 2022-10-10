В Калининграде неизвестный пришел в отделение Сбербанка и ограбил его на полмиллиона

. Фото: Александр Подгорчук

Ограбление произошло в понедельник, 10 октября, около 16.00. Как сообщает портал klops.ru, неизвестный мужчина пришел в отделение Сбербанка на улице Интернациональной. Преступник был в очках и капюшоне. Он продемонстрировал кассиру неустановленный предмет и пригрозил, что устроит взрыв, если не получит деньги. Сотрудница отделения выдала мужчине пачку купюр - около полумиллиона рублей.

Сейчас в отделении работают следователи. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, опрашивает свидетелей и изучает записи с камер видеонаблюдения.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

- Банк оказывает содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Как показывает наша практика, все преступления против банка и в отношении клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации, - отметили в Сбере.