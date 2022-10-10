В старинной пивоварне «Понарт» в Калининграде откроют фермерский фреш-маркет

. Фото: Правительство Калининградской области

Корпус с фермерской торговлей станет первым объектом, который откроется в стенах знаменитого комплекса «Понарт». Как сообщает пресс-служба областного правительства, в одном из зданий разместятся молочные, фруктово-овощные и бакалейные ряды.

- Готовность первой очереди проекта, запланированной к запуску в декабре этого года, оцениваем в 70 процентов, – рассказал о ходе работ собственник объекта, предприниматель Алексей Попов. - При этом мы полностью, на всех зданиях комплекса, завершили кровельные работы, привели в порядок стены. На днях получаем окна из Питера и сразу начинаем их установку, также во всех зданиях.

По словам бизнесмена, все сохранившиеся детали, механизмы будут использованы в оформлении помещений или переданы в музей.

Проект по сохранению исторического комплекса «Понарт» стал одним из первых участников региональной программы по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. В 2021 году инвестору были одобрены льготный заем и субсидия на общую сумму более 320 миллионов рублей. Кроме фреш-маркета здесь в скором времени начнут появляться торговые точки, кафе и рестораны, гостиница.

Кёнигсбергский пивоваренный завод «Понарт» был основан в 1849 году. После войны на его территории работал Калининградский пивкомбинат № 2. С 2019 года комплекс является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.