В Калининградской области завершился ремонт 7 дорог

В регионе завершился ремонт половины объектов, стоящий в плане на 2022 год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили 10 октября в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

В частности, работы завершены на участках трассы Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман, Добровольск – граница с Республикой Польша, Борское – Гвардейск – Истровка, обход г. Багратионовска, Медовое – Краснознаменское – Загородное, а также на улицах Автомобильной в Калининграде и Советской в Янтарном.

На остальных семи дорожных объектах, запланированных к ремонту в текущем году, работы также в высокой степени готовности – более 80%.

- В настоящее время полным ходом идет подготовка к следующему году. Ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. Сейчас уже определены организации, которые займутся ремонтом участков трасс Воробьево – Рощино – Луговое, Низовье – Константиновка и Жилино - Неман, – сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.