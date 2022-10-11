На Куршской косе сняли сюжет для передачи «Непутевые заметки»

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» побывала съемочная группа программы «Непутевые заметки». 10 октября операторы и корреспонденты работали над созданием сюжета о заповедной территории.

Как рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова, съемочная группа побывала на экологических тропах «Озеро Лебедь» и «Танцующий лес», поговорили с директором парка о развитии инфраструктуры.

Ведущий Дмитрий Крылов на Куршскую косу не приезжал.

Как стало известно, передача будет посвящена в целом путешествиям по Калининградской области. Выйдет программа во второй половине ноября.