Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды11 октября 2022 6:22

На Куршской косе сняли сюжет для передачи «Непутевые заметки»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» побывала съемочная группа программы «Непутевые заметки». 10 октября операторы и корреспонденты работали над созданием сюжета о заповедной территории.

Как рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова, съемочная группа побывала на экологических тропах «Озеро Лебедь» и «Танцующий лес», поговорили с директором парка о развитии инфраструктуры.

Ведущий Дмитрий Крылов на Куршскую косу не приезжал.

Как стало известно, передача будет посвящена в целом путешествиям по Калининградской области. Выйдет программа во второй половине ноября.