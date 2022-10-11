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Дом. Семья11 октября 2022 7:09

В Калининградский зоопарк привезли редких черных лебедей и перепелов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградский зоопарк из ростовского птичьего хозяйства привезли сразу два вида птиц. Новыми обитателями стала молодая пара черных лебедей и целая перепелиная стая из 14 особей.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, 21 день новички проведут в карантинной зоне.

«Пара лебедей будет зимовать в Доме птиц. Они теплолюбивы, но, если погода не подкачает, может, еще и поплавают на малых прудах. Перепелам подберут подходящих соседей, чтобы составить экспозицию с совместным содержанием разных видов. Подбирать будут так, чтобы разные виды имели примерно одинаковые условия содержания», - рассказали в зоопарке.

Отмечается, что перепелов можно поселить, например, в одном вольере с мелкими приматами – они не будут друг другу мешать.