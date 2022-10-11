Калининградские паралимпийцы завоевали 8 медалей летних игр «Мы вместе. Спорт»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Краснодарском крае прошли комплексные международные соревнования по летним видам программы Паралимпийских игр. На спортивных объектах Сочи соревновались свыше 1 200 представителей сборных Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Эритреи и 78 субъектов РФ. Всего на турнире было разыграно более тысячи медальных комплектов

Сборная Калининградской области сумела завоевать две золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, сразу четыре призовых места заняла бронзовый призер прошлогодних летних Паралимпийских игр Юлия Майя. Подопечная Вивьена Майя в личном зачёте оформила серебро в фехтовании на шпагах и бронзу в фехтовании на рапирах. А в составе смешанной команды с напарницами из Москвы, Новосибирска и Владикавказа они выиграли золото в шпаге и серебро в рапире.

Еще одна золотая медаль в активе вице-чемпионки летних Паралимпийских игр в Токио 2021 года Александры Ручкиной, которая победила в секторе для прыжков в длину дивизиона «T20», улетев в лучшей попытке на отметку 5 метров 55 сантиметров. Ближайшую соперницу победительница опередила на 41 сантиметр.

Серебряным призёром престижного международного турнира стал Антон Горбунов. Подопечный Александры Подойниковой в классе «F11» толкнул ядро на 11 метров 80 сантиметров, меньше метра уступив чемпиону из Ставропольского края.

В классе «T45-T47» два третьих места покорились мастеру спорта России из Балтийска Андрею Королёву. В секторе для прыжков в длину он улетел в лучшей попытке на 6 метров и 4 сантиметра, а в секторе для прыжков в высоту преодолел планку на отметке 170 сантиметров. Отметим две бронзовые медали в секторе для прыжков в длину и толкании ядра мастера спорта Дмитрия Горбача из Балтийска, выступавшего на этих соревнованиях за Москву.