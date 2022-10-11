Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 24 октября

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал новые места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения

С 11 по 24 октября фоторадары будут установлены:

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда.

На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.

На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда.

На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.

На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Калининграда.

В г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Ленина.

В г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Большая Окружная.

На 2 километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград – Светлогорск» подъезд к г. Зеленоградску.

На 1 километре «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул.Горького

На 1 километре «Северный обход г. Калининграда» в сторону пр-та Победы.

Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».