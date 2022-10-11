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Общество11 октября 2022 9:28

Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 117 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 65 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 16,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 4,

Светлогорский городской округ – 2,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 3,

Неманский городской округ – 3,