Калининградцам предложили придумать названия для двух мостов в центре города

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда предложили горожанам придумать названия для двух мостов через Преголю.

Стройку одного из них (от СК «Юность» на остров Канта) планируют возобновить в следующем году. Проект второго моста (от бывшего ДКМ на остров Канта) тоже сейчас находится на экспертизе, его возведение профинансирует фонд «Благоустройство и взаимопомощь» во взаимодействии со Сбером. В мэрии говорят, что точные сроки реализации проекта станут известны позже.

В комментариях горожане уже начали предлагать названия. Среди них: Дружбы народов и Исторический, Канта и Прегельский, Мира и Свободы, Каштановый и Спортивный, Рыбацкий и Морской, Философский и Студенческий, Рыцарский и Янтарный.

Есть и совсем нелепые предложения: Первый и Второй, Западный и Южный.

И все же один из вариантов названия моста у Музея изобразительных искусств – Биржевой, что логично, поскольку он расположен возле красивого здания кенигсбергской биржи. Впрочем, власти от названия «Биржевой» уходят. Даже сквер с фонтаном официально называется «70-летия Калининградской области», а не в честь биржи.

Стоит отметить, что многие комментаторы предлагают вернуться к историческому названию этого моста. В Кенигсберге он назывался Рабочим (нем. Köttelbrücke). Иногда название также переводят как Потроховой мост. По Википедии и другой вариант перевода не является идеальным, так как немецкое название происходит из Саксонии и в переводе на русский язык означает примерно «рабочий, вспомогательный, предназначенный для провоза мусора» и т. п. Этот мост был построен в 1377 году и перестроен в 1886 году. Разрушен во время Второй мировой войны и не восстанавливался.

Интересно, что в 2021 году специалисты из топонимической комиссии уже пытались выбрать из предложенных народом вариантов.

«Тогда обсуждение было не слишком активным, упоминались названия Музейный (но такой уже есть на Нижнем озере), Юный, Старопрегольский, Искусств, Разводной, Вантовый и некоторые другие. Хочется немного расширить лонг-листы с потенциальными названиями накануне очередного заседания топкомиссии», - отметили в мэрии.