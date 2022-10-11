На территории форта № 5 хотят построить спортивный городок и сцену для проведения фестивалей

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Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
В Калининграде на территории музея «Форт № 5» завершен первый этап благоустройства. Разработана концепция и дизайн-проект по развитию и благоустройству полевой и парковой зон форта.
Как рассказали в пресс-службе историко-художественного музея, которому принадлежит форт, в будущем планируется обустройство парковки для автобусов и легкового транспорта, создание инженерного поля, на котором будут проводиться военно-исторические реконструкции.
Также предстоит отрыть певческое поле со стационарной сценой для проведения фестивалей.
Появится у форта и спортивный городок, и стрелковый тир, и кафе с сувенирными павильонами.
Как отметили в пресс-службе музея, в рамках первого этапа благоустройства выполнены работы по замене покрытия на Аллее Героев, основных дорожках и площадках экспозиции боевой техники. Также сделаны лестницы, устроены газоны, установлен шлагбаум при входе.
Предстоит установить дополнительные скамейки и урны, изготовить новые таблички для экспонатов и навигационные указатели по территории форта.
Сейчас начинаются работы по установке ограждения у входа на территорию комплекса.
В музее говорят, что это позволит дополнить экспозицию новыми ценными экспонатами, обеспечить их сохранность.
В планах заменить и ограждение водного рва, а сам ров очистить и отремонтировать подпорную стенку. Необходим и комплекс противоаварийных работ во внутренних помещениях форта.
Напомним, финансирование на благоустройство музей при поддержке областного правительства получил в 2022 году.