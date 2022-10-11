На территории форта № 5 хотят построить спортивный городок и сцену для проведения фестивалей

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининграде на территории музея «Форт № 5» завершен первый этап благоустройства. Разработана концепция и дизайн-проект по развитию и благоустройству полевой и парковой зон форта.

Как рассказали в пресс-службе историко-художественного музея, которому принадлежит форт, в будущем планируется обустройство парковки для автобусов и легкового транспорта, создание инженерного поля, на котором будут проводиться военно-исторические реконструкции.

Также предстоит отрыть певческое поле со стационарной сценой для проведения фестивалей.

Появится у форта и спортивный городок, и стрелковый тир, и кафе с сувенирными павильонами.

Как отметили в пресс-службе музея, в рамках первого этапа благоустройства выполнены работы по замене покрытия на Аллее Героев, основных дорожках и площадках экспозиции боевой техники. Также сделаны лестницы, устроены газоны, установлен шлагбаум при входе.

Предстоит установить дополнительные скамейки и урны, изготовить новые таблички для экспонатов и навигационные указатели по территории форта.

Сейчас начинаются работы по установке ограждения у входа на территорию комплекса.

В музее говорят, что это позволит дополнить экспозицию новыми ценными экспонатами, обеспечить их сохранность.

В планах заменить и ограждение водного рва, а сам ров очистить и отремонтировать подпорную стенку. Необходим и комплекс противоаварийных работ во внутренних помещениях форта.

Напомним, финансирование на благоустройство музей при поддержке областного правительства получил в 2022 году.