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Политика11 октября 2022 10:38

Более 300 мобилизованных калининградцев тренируются стрелять из пистолетов и автоматов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области с мобилизованными проводятся занятия по армейской тактической стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Мобилизованные военнослужащие при стрельбе задействуют сразу несколько образцов стрелкового оружия – пистолет Макарова, автоматы АК-74М и АК-12. Кроме того, в ходе занятий по тактической стрельбе военнослужащие ведут огонь из автоматов Калашникова, снайперских винтовок СВД и пулеметов ПК с применением дымов, взрывпакетов и других средств имитации.

«После каждого этапа стрельбы до каждого военнослужащего доводятся общие и индивидуальные ошибки, которые должны быть учтены в последующем. Итоговая оценка личного состава складывается по результатам поражения мишеней с различных дистанций», - заявили в пресс-службе флота.

В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимают участие свыше 300 мобилизованных.