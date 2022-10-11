В Пионерском на ремонт закрывается кинотеатр

В Пионерском на ремонт закрывается единственный кинотеатр «Маяк». Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

В кинотеатре собираются отремонтировать зрительный зал, работы стартуют 17 октября и продлятся до 31 октября.

«Будет заменено ковровое покрытие. Прежнее уже износилось, а также изменились требования к пожарной безопасности таких покрытий. Закупят экран для трансляций рекламных трейлеров кинофильмов и расписания сеансов», - отметили в администрации муниципалитета.

Кроме этого, скоро киноконцертный зал «Маяк» ждут и другие, более масштабные, преобразования, добавили местные власти. Так, сейчас проходит экспертизу смета на ремонт фасада здания.