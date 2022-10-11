Эксперт: С начала мобилизации посещаемость ресторанов в Калининграде упала на 30%

С начала мобилизации посещаемость дорогих ресторанов в Калининграде упала на 30%. Об этом «Business FM Калининград» рассказал ресторатор Дмитрий Акулов.

По его словам, посидеть в кафешке теперь если и хотят, то в выходные дни. Сократилось и количество персонала: кто-то был мобилизован, а кто-то уехал.

«Наблюдаем снижение на 25-30%, так же как и по всей России… …По ресторанам начали ходить только в пятницу и субботу, в будни снижение сильнее. Средний чек остался прежним, но людей стало меньше. Сейчас из-за снижения спроса персонал мы можем перекинуть из одного проекта в другой, ведь мы понимаем, что команда - все равно команда. Поэтому пока не испытываем сильных проблем с этим. Но есть люди, кто получили повестки: есть, кто пошел, а есть, кто уехал», - сказал Дмитрий Акулов.

При этом сообщается, что в Москве посещаемость дорогих ресторанов со средним чеком выше 1,5 тысячи рублей упала также на 30%.