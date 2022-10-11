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Общество11 октября 2022 13:13

Калининградец получил 2 года колонии за жестокое избиение брата

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима
Виктор Сергеев

Житель Багратионовского района приговорен к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года мужчина выпивал со своим братом, и между ними произошел конфликт. Злоумышленник в результате жестоко избил своего 38-летнего родственника.

По данным прокуратуры, после конфликта братья продолжили распивать спиртное.

Суд назначил агрессору наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.