Калининградец получил 2 года колонии за жестокое избиение брата

Житель Багратионовского района приговорен к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года мужчина выпивал со своим братом, и между ними произошел конфликт. Злоумышленник в результате жестоко избил своего 38-летнего родственника.

По данным прокуратуры, после конфликта братья продолжили распивать спиртное.

Суд назначил агрессору наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.