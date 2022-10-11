Прокуратура потребовала оснастить оборудованием медкабинеты в полесской больнице

Суд обязал оснастить медицинские кабинеты Полесской районной больницы оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что дневной стационар больницы, а также кабинеты врачей - терапевта, невролога и офтальмолога не оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и изделиями.

После проверки прокурор района направил в суд иск о возложении на учреждение обязанности оборудовать медицинские кабинеты больницы в соответствии с требованиями закона.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены.