Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 13:21

Прокуратура потребовала оснастить оборудованием медкабинеты в полесской больнице

Суд поддержал позицию прокуратуры
Виктор Сергеев

Суд обязал оснастить медицинские кабинеты Полесской районной больницы оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что дневной стационар больницы, а также кабинеты врачей - терапевта, невролога и офтальмолога не оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и изделиями.

После проверки прокурор района направил в суд иск о возложении на учреждение обязанности оборудовать медицинские кабинеты больницы в соответствии с требованиями закона.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены.