В Калининграде в районе ул. Портовой раскопали средневековое кладбище, о котором не знали историки

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В Калининграде неподалеку от Фридрихсбургских ворот археологи Института истории материальной культуры (Санкт-Петербург) откопали фундаменты крепости Фридрихсбург.

Специалисты изучают центральную часть крепости, где располагалось огромное здание Нового арсенала, построенное в 1796 году. Археологи там обнаружили средневековое кладбище. Об этом «Комсомолке» рассказал заместитель начальника экспедиции Иван Еремеев.

- В выбросах из котлована Арсенала 1796 года в большом количестве встречены человеческие кости. То есть на этом месте располагалось кладбище, которое до сих пор было неизвестно и не упоминается в письменных источниках. Кладбище древнее времени постройки первых укреплений. То есть ранее 1627 года. Это кладбище XVI – начала XVII века! Интересное открытие. Это средневековый могильник на территории Кенигсберга, - говорит Иван Еремеев.

Пока что специалисты находятся на уровне конца XVIII века. Внизу у них весь XVIII и весь XVII век. Что там можно найти – загадка. К юго-востоку от здания арсенала располагалось здание кирхи. Это, как говорят ученые, самое интересное и перспективное место. Кроме того, должна быть раскопана часть юго-западного бастиона.