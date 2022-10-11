В Калининграде на улице Мариупольской появится площадка для игры в пиклбол

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Мариупольской решено построить большую спортивную площадку. Торговых центров или жилых домов там появиться не должно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

«Строительная техника уже на месте. Здесь смонтируют оборудование для игр в пиклбол (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса), стритбол и тренажеры.

Старая дворовая футбольная площадка с бетонным покрытием со временем пришла в негодность.

В мэрии пообещали на этом же месте обустроить новую спортплощадку. Сроки строительства не называют.