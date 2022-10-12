В Калининграде 15 млн рублей потратят на оборудование приподнятых пешеходных переходов

Власти Калининграда готовы потратить 15 млн рублей на обеспечение безопасности дорожного движения.
В частности, до конца 2022 года планируют организовать приподнятые пешеходные переходы на:
ул. Беланова, 85а (у «Семьи»),
ул. Краснооктябрьской (Эпроновская),
ул. Краснооктябрьской (Мореходная),
ул. У. Громовой (между домами № 99 и № 105),
ул. Железнодорожной, 4,
ул. Колхозной, 17,
ул. Колхозной, 21,
ул. Летней, 22,
ул. Батальной, 17,
наб. Ген. Карбышева, 18,
ул. Краснокаменной (в районе остановки «Улица Краснокаменная»),
ул. З. Космодемьянской (у школы № 5),
ул. Куйбышева, 77,
ул. Куйбышева, 111.
Кроме того, на нескольких перекрестках на Ленинском, Советском проспектах, проспекте Победы, на ул. Горького и др. установят бесперебойные источники питания на светофорах.
Также на эти деньги планируют заменить старые светофоры на новые и установить дорожные знаки над проезжей частью на перекрестке Ленинского пр. - ул. Багратиона и на кольце на ул. Борзова.
Ранее об «инновационных переходах» рассказал руководитель дорожно-транспортного управления администрации города Дмитрий Гулевских. В частности, такие приподнятые переходы появятся в районе ул. Мариупольской.
- Эта зона превратится в зону успокоенного движения. Уже не будет понижения бортового камня у пешеходных тротуаров. У автомобилистов появится необходимость снижать скорость для пересечения с пешеходным движением. Это инновационное решение, таких решений у нас в городе немного, - сказал Гулевских, предложив поднимать пешеходные переходы и делать их вровень с тротуарами.