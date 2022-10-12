В Калининграде в пространстве «Ворота» откроется бесплатная выставка фотографий

В Калининграде в арт-пространстве «Ворота» на Литовском валу, 61, откроется выставка фотографий «Сила традиций: народы Российской Федерации». Ранее с этим проектом ознакомились в Москве, Дагестане, Марий Эл, Забайкальском крае, Архангельской, Астраханской областях и других регионах.

Как рассказали организаторы, в экспозиции представлено этнокультурное многообразие России: фестивали и праздники, обряды и ремесла, национальные костюмы. Главными героями фотографий стали хранители традиций: взрослые и дети, фольклорные коллективы, музыканты, исследователи, мастера декоративно-прикладного искусства.

Авторы снимков – лауреаты всероссийских конкурсов фототворчества, организованных Центром культуры народов России ГРДНТ им. Поленова.

Открытие выставки состоится 12 октября в 19.00.

Увидеть выставку можно до 13 ноября ежедневно с 9.00 до 21.00, вход свободный.