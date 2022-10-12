В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 12 октября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 12 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов без электроснабжения останутся потебители по следующим адресам:

ул. Ген. Челнокова, 30, 32,

ул. Ю. Маточкина 3,5,

пр-кт Московский, 233, 246, 250, 252,

ул. Толбухина, 3-25, 31, 55,

пр-кт Московский, 173-179а, 182,

ул. Дачная, 1-23, 6, 35,

ул. Физкультурная, 1-27, 6-22а.

До 17 часов без холодной воды будут потребители на:

ул. Чувашская, 4 (котельная), 8.

ул. Великолукская, 1-7(д/с№115),15-21,

ул. Киевская, 50-52, 58, 69а, 71,

ул. Коммунистическая, 1,

ул. Судостроительная, 2,

ул. Школьная, 1-1а,2 (школа №46), 6,

ул. Киевская, 3, 21(РТС «Южная»).