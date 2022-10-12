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Общество12 октября 2022 8:48

Приставы заставили калининградца погасить долги по алиментам

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Арест автомобиля и денег на счетах убедил жителя Калининграда погасить долги по алиментам перед сыном и дочерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

После развода мужчина не выполнял обязательства и задолжал детям порядка 140 тысяч рублей. Документального подтверждения, оправдывающего неуплату алиментов, родитель не предоставил, поэтому были приняты меры принудительного взыскания.

Судебный пристав наложил арест на банковские счета и на автомобиль «Ниссан Патрол». Чтобы снять ограничения, мужчина сразу же нашел деньги и погасил алиментный долг.