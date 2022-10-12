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Происшествия12 октября 2022 9:26

По факту ДТП с двумя погибшими под Калининградом завели уголовное дело

Водитель выжил в страшной аварии, сейчас он в ИВС
Виктор Сергеев

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, трагедия произошла 8 октября на Мамоновском шоссе в Калининграде. Пьяный 33-летний водитель «Шкоды» на большой скорости съехал с проезжей части прямо в Калининградский залив, сбив по пути двоих рыбаков.

28-летняя пассажирка, а также один из рыбаков погибли на месте от полученных травм.

Пьяного водителя с травмами доставили в больницу для оказания экстренной медицинской помощи. Второго сбитого рыбака также пришлось госпитализировать.

В настоящее время водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.