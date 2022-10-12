В Советске пьяные отец и сын устроили дебош в ресторане

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Советске сотрудники Росгвардии задержали мужчин, устроивших дебош в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в ресторане, расположенном на улице Пушкина, сработала кнопка тревожной сигнализации. Через несколько минут к охраняемому объекту прибыл наряд Росгвардии.

Как установили росгвардейцы, двое мужчин распивали в заведении спиртные напитки, после чего один из них начал приставать к отдыхающим за соседним столиком, выражаясь при этом нецензурной бранью. Получив замечание от администратора, 44-летний местный житель накинулся на него с угрозами, а его 19-летний сын готов был начать драку с посетителями ресторана.

Нарушителей общественного порядка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.