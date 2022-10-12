Семьям мобилизованных калининградцев выделят по 15 тысяч рублей

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Семьям мобилизованных жителей Калининградской области предоставят единовременную выплату. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Выплата в размере 15 тысяч рублей будет доступна для супруги мобилизованного или его родителей, если мужчина не женат, а также для совершеннолетних детей (в случае отсутствия супруги и родителей). Средства не будут учитываться в доход при определении права на другие меры соцподдержки.

Оператором выплаты выступает региональный Центр социальной поддержки населения, туда же и нужно обращаться с заявлением о ее назначении.

«Также необходимо приложить справку из военкомата, подтверждающую призыв гражданина на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и документы, доказывающие родственную связь с мобилизованным: свидетельство о браке, свидетельство о рождении», - добавили в пресс-службе правительства.

Более подробную информацию можно получить, позвонив на «открытую линию» правительства Калининградской области: 8 (800) 201-39-00 (добавочный 3).