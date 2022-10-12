Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 153 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 78 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 9,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 8,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 16,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 8,

Зеленоградский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 3,

Советский городской округ - 5,

Черняховский городской округ – 5.