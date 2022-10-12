Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 153 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 78 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 9,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 8,
Гвардейский городской округ - 7,
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 16,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 8,
Зеленоградский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 3,
Советский городской округ - 5,
Черняховский городской округ – 5.