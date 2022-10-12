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Дом. Семья12 октября 2022 10:26

Готовят фруктовые шашлыки: В Калининградском зоопарке отметят 52-й день рождения слонихи Преголи

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Цейлонской слонихе Преголе, которая живет в Калининградском зоопарке, в среду, 12 октября, исполнилось 52 года. Как сообщает пресс-служба учреждения, отмечать праздник будут 15 октября.

Торжества в субботу начнутся с 14.00.

«Гости зоопарка смогут приготовить угощение для именинницы и ее соседей. С помощью и под руководством сотрудников зоопарка сделают фруктовые шашлыки и гирлянды, коробки со вкусным сюрпризом внутри и прочие съедобные игрушки», - рассказали в зоопарке.

Гости зоопарка вместе с экскурсоводом посмотрят, как кормят Преголю вкусностями, и вручат приготовленные угощения ее соседям — обезьянам, сурикатам и жирафам.

Преголя родилась в Калининградском зоопарке 12 октября 1970 года. Ее родителей звали Джимми и Шандра.

Сейчас Преголя самая возрастная обитательница Калининградского зоопарка. В природе слоны живут 60-70 лет, поэтому состоянию слонихи уделяют большое внимание. Особенно важен для животного в преклонном возрасте правильный рацион.