Кошачьи истории: В Зеленоградске запустят аудиоквест

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске запускают квест, принять участие в котором могут взрослые и дети.

Как сообщается на сайте администрации Зеленоградска, от участников потребуется найти карточки «Кототеки» с нанесенными QR-кодами. С их помощью можно будет послушать сказки и узнать направление для продолжения путешествия по приморскому городу.

«В «Кототеке» собраны сказки народов мира для детей и взрослых. Определено 14 основных точек - мест размещения квеста, в которых участники будут искать кошачьи истории», - рассказали организаторы.

Автором сказочного проекта стал калининградский художник и дизайнер Юрий Горбушин.