Областные власти купили для мобилизованных калининградцев и воинских частей спальные мешки и обмундирование

В Калининградской области за счет внебюджетных источников закупили для мобилизационных и действующих воинских частей порядка 5 тысяч спальных мешков, 400 комплектов обмундирования, более 220 портативных газовых плит и других бытовых вещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Предоставили нашим бойцам требуемую технику: квадрокоптеры, телефоны, ноутбуки, пауэрбанки, навигаторы, аккумуляторы. Укомплектовали дизель-генераторами, радиостанциями», - отметили в пресс-службе.

Всего на обеспечение мобилизованных и регулярных воинских частей Балтфлота уже потрачено 97 млн рублей, и работа в этом направлении будет продолжена.