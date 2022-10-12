В Балтийске прошел слет казачьей молодежи

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Балтийске прошел III Всероссийский слет казачьей молодежи. Как сообщает администрация муниципалитета, на братской могиле на улице Красной Армии около 150 казаков из 55 регионов РФ почтили память советских воинов, которые дошли до Восточной Пруссии и уничтожили фашизм.

«Молодые казаки прорабатывают актуальные вопросы, связанные с реализацией Стратегии развития российского казачества. Предыдущие слеты проходили в Краснодаре и Красноярске. А в этом году местом слета стал самый западный регион страны», - отметили в администрации Балтийска.

Глава администрации муниципалитета Сергей Мельников заявил, что слет - это еще одно событие, подтверждающее что наш регион под серьезной защитой.