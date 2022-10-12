В Калининграде священники организуют молебен о воинах перед мощами Феодора Ушакова

. Фото: Александр КАТЕРУША

Особую литургию готовятся провести в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. 15 октября будет совершен молебен о воинах перед мощами святого праведного Феодора Ушакова.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, богослужение возглавит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Начало службы в 9.00.

Ранее Калининградская епархия обратилась ко всем верующим жителям Калининградской области с призывом о молитве ко Пресвятой Богородице о наших воинах, призванных и призываемых в ряды вооруженных сил.