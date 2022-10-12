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Политика12 октября 2022 11:41

150 мобилизованных калининградцев отправили из Чкаловска в учебные центры Минобороны

Это уже четвертая отправка
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде состоялась очередная, четвертая отправка мобилизованных к местам проведения дополнительной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Накануне около 150 мобилизованных были отправлены самолетом военно-транспортной авиации в учебные центры Минобороны России для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений в соответствии с военно-учетными специальностями мобилизованных.

«Непосредственно на аэродроме в Чкаловске была организована погрузка имущества в военно-транспортный самолет Ил-76МД и вылет военнослужащих к местам проведения дальнейшей подготовки на базе полигонов», - отметили в пресс-службе Балтфлота.