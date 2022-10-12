На полигонах Балтфлота проходят подготовку около 400 мобилизованных

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области продолжаются практические занятия по огневой подготовке с мобилизованными. В мероприятии принимают участие около 400 человек, сообщает пресс-служба Балтфлота.

Призванные из запаса калининградцы выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия АК-74М, АКС-74У, АК-12, и ПКМ, гранатометов РПГ-7 и АГС, а также выполняют упражнения по метанию ручных гранат. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, в том числе и принимавших участие в специальной военной операции.

По данным Балтфлота, стрельбы на полигоне выполняются по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику условного противника. Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.