На территории янтарного комбината откроют парк с динозаврами

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

К новому туристическому сезону там планируют открыть отдельную кинозону, где будут показывать научно-популярные фильмы о янтаре. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Также на площадке разместят несколько фигур динозавров.

«Для туристов, путешествующих с детьми, появится познавательно-развлекательное пространство «Динопарк». Ребята в компании представителей мира древней фауны узнают все секреты технологии добычи балтийского янтаря», - рассказали на комбинате.

В планах также открыть торгово-выставочный павильон «Янтарный мир» площадью 2 тысячи квадратных метров. Он станет площадкой для сезонных ярмарок, мастер-классов и выставок продукции из янтаря.

В этом году объекты Калининградского янтарного комбината посетили более 140 тысяч человек.