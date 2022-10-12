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Общество12 октября 2022 13:11

В Зеленоградском районе 74-летний пенсионер попался на крупной краже

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Полиция раскрыла кражу сумки с деньгами, которую забыли на роднике в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в июле этого года около поселка Зеленый Гай. Пенсионер забыл сумку, в которой находились паспорт, водительское удостоверение, банковская карта и мобильный телефон, а также более 51 000 рублей наличными.

Сотрудники уголовного розыска установили, что сумку забрал 74-летний житель Калининграда. Пенсионер заявил, что содержимое сумки не изучал, забрал только мобильник, а остальное выбросил. Сейчас его версию проверяют. Телефон изъят и возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».