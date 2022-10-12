Роспотребнадзор призывает калининградцев сделать прививку от клещевого энцефалита

В Калининградской области в 2022 году в сезон активности клещей за медицинской помощью обратилось 4673 человека, в том числе 1475 детей. По данным на 1 октября, в регионе зарегистрировано 3 случая клещевого вирусного энцефалита и 27 случаев клещевого боррелиоза, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, прививаться лучше в октябре-ноябре, когда нет вероятности встретиться с клещами. Стандартная схема вакцинации клещевого энцефалита состоит из трех доз. Для формирования иммунитета большинству прививаемых достаточно двух прививок с интервалом в месяц.

Всего в области против клещевого вирусного энцефалита вакцинировались 8238 взрослых и 1499 детей, ревакцинировано 9000 взрослых и 1453 ребенка.